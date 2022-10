Jean-Louis Lahaye : "L'autisme est un motif d'exclusion, voire pire. La différence est une richesse !"

C'est un Jean-Louis Lahaye extrêmement déterminé et motivé qui est apparu dans "les enfants de choeur" ce dimanche matin sur Vivacité.

Le maître de cérémonie de la grande soirée finale de Cap48 est complètement investi dans le projet : "Le handicap est une injustice totale que la nature nous impose. Il faut absolument qu'on puisse dépasser le score de 7.500.000 euros de l'année dernière, et ca n'est pas facile, dans un contexte économique particulier.".

Cette année, Cap48 a choisi de mettre un coup de projecteur sur l'autisme : " Il y a différents types d'autisme, on va le découvrir. C'est motif d'exclusion, de raillerie, voire pire. Il y a des gosses qui ne sont pas invités à des anniversaires, ils sont vraiment mis de côté, alors que la différence est une richesse. Donc déjà en parler c'est pas mal, puis on va agir pour que les choses changent. Et ca va changer, j'en suis sûr ! La télévision a encore ce pouvoir de faire changer les mentalités, et pour cela cette émission est magique. Le handicap, il y a 20 ans de cela, je le prenais de manière assez distante, aujourd'hui je suis complètement investi là-dedans et j'en suis ravi, et je vois que des gens dans mon entourage changent aussi leur vision sur le handicap."

Pour agir et faire que les choses changent, c'est simple : faites un don sur le site Cap48.be , ou appelez le 0800 9 48 81

