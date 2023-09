Jean-Louis Grinda de retour à Liège pour la rentrée de l’Opéra Royal de Wallonie

L’Opéra Royal de Wallonie fait sa rentrée avec Idomeneo, un opéra séria de Mozart très rarement joué, inspiré du mythe antique d’Idoménée.

A Liège, la dernière représentation de cet opéra date de 1986. Près de quarante ans plus tard, c’est à Jean-Louis Grinda que la mise en scène a été confiée. " On peut regretter que cet opéra ne soit pas plus souvent proposé car c’est vraiment un chef-d’œuvre musical et dramaturgique. Par le passé j’ai déjà monté trois œuvres de Mozart : La clemenza di Tito, Don Giovanni et la Flûte enchantée. Mozart c’est toujours extrêmement complexe. Complexe parce que géniales ! "

Entre 1996 et 2007, alors qu’il était à la tête de l’ORW, Jean-Louis Grinda a monté près de 50 opéras différents. "Ce qui est passionnant c’est de faire ce qu’on n’a jamais fait. J’aime me confronter à la difficulté. Ça fait partie de ce métier".

Directeur de l’Opéra de Monte-Carlo jusqu’en 2022 et aujourd’hui directeur des Chorégies d’Orange, Jean-Louis Grinda est toujours très heureux de retrouver Liège. "Quitter Liège pour l’Opéra de Monte Carlo à l’époque n’a pas été si simple que ça parce que je quittais quelque chose de chaleureux, d’amical, une ambiance que je n’ai d’ailleurs retrouvé nulle part ailleurs".

Idomeneo est à découvrir du 19 au 28 septembre.