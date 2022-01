Saint-Trond a battu Seraing (3-1) samedi soir dans le cadre de la 23e journée de Pro League, le championnat de Belgique de football. Au classement, les Métallos trainent en 17e position et accueilleront la lanterne rouge, le Beerschot, mercredi soir.

"Je ressens beaucoup de frustration et un peu de colère au terme de ce match. C’est à se demander comment on fait pour prendre trois buts au vu du peu d’occasions de l’adversaire. Sur le premier but, on fait une erreur de choix défensif incroyable, on veut sortir sur le porteur du ballon et on libère le marquage. On revient dans le match juste avant la mi-temps et notre entame de deuxième période est très bonne. Nous avons des opportunités pour passer devant. On concède ensuite un penalty. Je viens de revoir l’image : le contact est très léger, le joueur de Saint-Trond amplifie énormément sa chute. C’est dur. Notre joueur qui commet la faute est frais, il vient de rentrer, il doit juste anticiper un peu le deuxième ballon. C’est très pénalisant pour l’équipe. Tous les efforts, toute l’organisation mise en place, tout ça est anéantit par des erreurs individuelles", a constaté Jean-Louis Garcia, entraineur de Seraing, au micro de la Pro League.