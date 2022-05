Jean-Louis Garcia : "C’est une délivrance mais ça sera encore difficile la saison prochaine de se maintenir"

Vainqueurs au Stade Machtens (0-1), les Sérésiens avaient fait le plus dur mais il fallait encore conclure. "C’est un soulagement, une délivrance. J’ai le sentiment que c’est mérité. Cela fait quelque temps qu’on méritait mieux. On aurait pu gagner à Ostende et à Zulte. J’ai le sentiment qu’on aurait pu se maintenir directement si on avait été au complet après la CAN. On est heureux. On a gagné les matches qu’il fallait. On a battu le Beerschot ici pour assurer le barrage, on a fait l’exploit de gagner au Standard de Liège, c’est historique pour le club. Et on assure le maintien après le barrage. Tous les objectifs ont été atteints. Je veux associer Jordi Condom, qui avait pris beaucoup de points lors de la première partie de saison, à cette performance".



Même dans les moments difficiles, Garcia n’a pas baissé les bras. "J’y ai toujours cru. J’avais dit qu’on serait meilleur au mois d’avril qu’en janvier parce qu’il nous fallait du temps. On a beaucoup parlé de nos problèmes défensifs. On a fait deux clean-sheets en barrages. Il n’y a pas de hasard."



Ce travail n’est pas terminé. Dans l’euphorie du maintien, le technicien français conserve la tête froide. Que faut-il au club pour vivre une saison tranquille ? "Ça sera jamais une saison tranquille On reste un petit club. On reste le club satellite du FC Metz. Il faut remercier ce club et son Président Bernard Serin. Sans eux Seraing ne serait pas là où il en est. Cela va leur mettre du baume au cœur après la relégation de Metz. Il y a beaucoup de choses à améliorer, les structures. Ça sera encore difficile la saison prochaine de se maintenir".