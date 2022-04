Jean-Louis Garcia avant RWDM-Seraing : "La gestion des émotions sera capitale"

C’est donc l’heure de vérité pour le FC Seraing qui va tenter d’assurer son maintien en Division 1A via les barrages face au RWDM, 2e de D1B. Pour prolonger leur bail en Pro League, les métallos, qui ont terminé avant-derniers de la phase classique du championnat, devront bien négocier ces deux finales face à une équipe bruxelloise bien décidée, elle-aussi, à rejoindre l’élite du football belge. Les métallos sont prévenus. La première manche aura lieu ce samedi, à 18h30, au stade Machtens avant le retour prévu 8 jours plus tard, le 30 avril, à 20h30, au Pairay.

Le FC Seraing s’apprête donc à disputer les deux matches les plus importants de la saison. Après avoir bouclé le championnat à la 17e place, à 4 points de Zulte-Waregem et Eupen, les rouges et noirs sont désormais au pied du mur. Le maintien passe par ces barrages face au RWDM. " C’est une finale avec deux mi-temps de 90 minutes, voire un peu plus. Avec à la clé le maintien ou l’accession à la D1A. C’est dire l’importance de l’enjeu " confie Jean-Louis Garcia, le coach du FC Seraing qui s’attendait à disputer ces barrages. Depuis son arrivée en bord de Meuse au mois de janvier, le Bordelais avait cette échéance en ligne de mire : " Quand je suis arrivé à Seraing, il y a quatre mois, j’avais dit que l’équipe allait progresser et être meilleure au mois d’avril pour disputer ces barrages. Quatre mois plus tard, je peux dire en effet que la qualité de notre jeu s’est améliorée. On aurait même pu éviter les barrages et se sauver directement. Il n’a pas manqué grand-chose. Cela s’est joué sur des détails mais je préfère retenir nos dernières prestations. Notamment celles au Standard mais aussi à Ostende et même contre Genk malgré la défaite. Nous sommes prêts maintenant à jouer ces deux matches décisifs face à Molenbeek ".

Le RWDM, une équipe qui inspire le respect

Jean-Louis Garcia se méfie toutefois du RWDM. Le technicien français a suivi avec intérêt les dernières rencontres des Bruxellois. Il sait pertinemment bien que Seraing sera attendu au tournant par une équipe enthousiaste, qui a réalisé une saison remarquable en D1B : " Vous savez, la différence est minime entre le 17e de D1A et le 2e de D1B. Cette équipe molenbeekoise ne manque pas de qualités avec des joueurs talentueux dans chaque ligne. Cela part du gardien, Théo Defourny jusqu’à l’attaquant de pointe Igor De Camargo, en passant par Lenny Nangis que j’ai connu en France mais aussi William Togui, Kylian Hazard ou encore Thomas Ephestion. C’est une formation qui possède aussi pas mal de joueurs expérimentés mais nous n’oublions pas que nous avons l’avantage d’avoir disputé cette saison des matches contre des équipes de Pro League. Ce qui devrait nous aider dans ces barrages ".

Seraing privé de trois titulaires

Pour ce premier match de barrages, Jean-Louis Garcia ne pourra pas compter sur l’intégralité de son effectif. Le coach français devra en effet se passer de trois pions majeurs ce samedi au stade Edmond Machtens : " C’est un coup dur assurément. On savait déjà que la saison était terminée pour Sami Lahssaini, blessé au genou, mais c’est malheureusement confirmé, deux autres joueurs importants de l’équipe ne seront pas de la partie pour ce premier match de barrage, à savoir Gerald Kilota, notre capitaine, et Antoine Bernier, un de nos principaux atouts offensifs. C’est embêtant, bien sûr. J’aurais aimé pouvoir les aligner mais nous avons des solutions pour pallier ces défections. Cela dit, j’espère pouvoir compter sur Kilota et Bernier lors de la seconde manche à Seraing ".

Pas une première

Seraing sera donc attendu de pied ferme ce samedi à Molenbeek. Pas de quoi déstabiliser pour autant l’entraîneur français qui a déjà vécu ce genre de situation, sans oublier que Seraing a déjà participé aux barrages l’an dernier, avec succès…. " C’est vrai que ces barrages ont laissé un bon souvenir au club qui avait pris le meilleur sur Waasland-Beveren il y a un an. C’est donc un adjuvant moral pour l’équipe. C’est pareil pour moi puisque j’ai aussi disputé ce genre de matches avec l’ESTAC Troyes et nous avions réussi à battre Lorient, club de l’élite. C’est la seule fois qu’une équipe de Ligue 2 est parvenue à s’imposer face à une formation de Ligue 1 dans l’histoire des barrages en France. Je trouve que c’est important d’avoir déjà vécu cela avec un succès à la clé même si je sais bien que le contexte sera tout à fait différent et que nous devrons jouer à notre meilleur niveau pour espérer l’emporter face à une équipe comme le RWDM ".

La gestion des émotions

Les Sérésiens, qui souhaitent évidemment prolonger l’aventure en D1A, ont bien préparé cette double confrontation face aux Molenbeekois. Si rien ne sera acquis ce samedi, le défenseur Yahya Nadrani veut déjà marquer de son empreinte cette première joute : " C’est clair que ce match aller est important. Au-delà du résultat, c’est l’impact que nous pouvons avoir sur l’adversaire en imposant notre jeu et notre rythme. Même si c’est un déplacement compliqué, on peut déjà marquer le coup en vue du match retour. A nous de montrer qu’on mérite de jouer en D1A et d’y rester. Cela passe déjà par un bon match ce samedi à Molenbeek. Nous avons bien travaillé et nous sommes prêts pour ces barrages. On respecte évidemment le RWDM mais nous sommes confiants et on va tout faire pour montrer que nous sommes supérieurs ". La confiance est donc de mise à Seraing malgré la pression. Pour Jean-Louis Garcia, il sera essentiel de gérer ses émotions : " C’est une pression positive. Il faut se dire que nous avons encore la chance de pouvoir rester en D1A et que nous en sommes tout à fait capables. Nous sommes de compétiteurs et nous sommes déterminés mais humbles. Maintenant, il faudra faire preuve de beaucoup de calme, de lucidité et de sang-froid. Il faudra bien rester concentré. Dans ce genre de matches, la gestion des émotions sera capitale ".