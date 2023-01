Jean-Jacques Sempé et la musique

Le dimanche 15 janvier à 10 h

A l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée à la Fondation Folon à La Hulpe jusqu'au 5 mars.

Sempé. Infiniment vôtre

Depuis plus de 70 ans, Jean-Jacques Sempé (1932 – 2022) enchante de son humour et de son trait la presse et l’édition. Son œuvre n’a jamais fait l’objet d’une exposition d’envergure en Belgique. Ce sera chose faite cet automne : en collaboration avec la Galerie Martine Gossieaux à Paris, le grand dessinateur prend ses quartiers à la Fondation Folon, au cœur du Domaine Régional Solvay. De ses premiers dessins d’humour dans Moustique à la création du Petit Nicolas, en passant par les couvertures du New Yorker et plus de quarante albums, cette exposition présente plus de 120 dessins originaux. Un hommage à l’univers malicieux et mutin de l’artiste. Plaisir garanti.