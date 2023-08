Jean-Jacques Rousseau, Emile ou De l'éducation : comment éduquer l’enfant à la bonté naturelle ?

Jean-Jacques Rousseau est l’auteur des Rêveries du promeneur solitaire et de textes qui célèbrent l’authenticité de la vie sauvage qu’il oppose à la vie sociale, artificieuse, hypocrite et mensongère. Le rapport de Rousseau à la nature peut se résumer en deux idées principales : l'homme est naturellement bon, et le retour à la nature est une source de bien-être et de liberté. Seul un cœur ne trompe pas, seule la nature ne triche pas. Et c’est la nature seule qui fait l’homme bon et heureux.