Jean-Jacques Goldman remontera-t-il un jour sur scène ? Ce n'est pas prévu, répond Michael Jones

Jean-Jacques Goldman ne remontera jamais sur scène, et c’est irrévocable selon Michael Jones. Mais ses chansons continueront d’y vivre grâce au spectacle Héritage Goldman, les 19 septembre et 12 octobre à Bruxelles.

Près de deux ans après ses déclarations dans une lettre adressée à une fan, Jean-Jacques Goldman n’a pas changé d’avis. Et c’est Michael Jones, son ami et ancien guitariste, qui le dit.

"Jean-Jacques n’a pas prévu de remonter sur scène, que ce soit avec nous ou avec quelqu’un d’autre ! Parce qu’il a pris sa retraite et on le respecte", expliquait à la DH ce dernier, qui rend hommage à l’auteur d’Envole-moi dans un spectacle intitulé L’héritage Goldman.

Accompagné des anciens musiciens de Jean-Jacques Goldman et de nombreux artistes de la jeune génération, Michael Jones fait revivre dans ce spectacle tous les standards de l’artiste, et ils sont nombreux : "Jean-Jacques nous a légué beaucoup, beaucoup de belles chansons."

Lui, ce qui comptait, c’était la création, l’écriture. Moi, ça a vraiment été le son, la scène.

De son côté, Michael Jones n’a pas du tout l’intention de se retirer de la scène : "je n’arrêterai jamais. Jean-Jacques et moi, on est restés ensemble pendant très longtemps parce qu’on se complétait bien. En fait, on est deux contraires […]. Moi, la scène, c’est mon bac à sable. Lui, c’était le studio. Voilà, c’était la différence. Moi, oui, jusqu’au bout. Tant que je peux le faire et que ça m’amuse, je le ferais !"

Un retour au premier plan de Jean-Jacques Goldman semble donc impossible : "ça fait longtemps que j’ai laissé tomber" de le convaincre.