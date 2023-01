Jean-Jacques Goldman, personnalité préférée des Français selon un sondage IFOP

Jean-Jacques Goldman reste la personnalité préférée des Français, selon un sondage IFOP. Comment un artiste retiré de la vie médiatique est encore autant plébiscité dans l'Hexagone ? Explications dans la chronique Déclic et des claques.

Jean-Jacques Goldman est élu une fois de plus élu la personnalité favorite des Français selon un sondage réalisé par l’IFOP. Mais comment expliquer, dans un monde qui s’encastre dans les rouages du numérique que l’être humain qui compte le plus aux yeux des Français soit un homme qui a sorti ses plus gros succès en chanson en vinyles il y a plusieurs décennies ?