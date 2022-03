Jean-Jacques Goldman ou la discrétion d'un artiste prolifique

Jean-Jacques Goldman est plus que jamais au cœur de l’actualité musicale en ce moment avec la tournée des Enfoirés. C’est lui, en effet qui a écrit l’hymne des restos du cœur, la petite idée de Coluche qui n’était pas censée durer. Jean-Jacques Goldman, l’artiste discret mais prolifique est né à Paris le 11 octobre 1951. Ses parents, des immigrés juifs polonais, installés à la fin de la deuxième guerre mondiale dans la banlieue parisienne ont donné naissance à 4 enfants. J.J est le troisième élément de la fratrie. Excellent élève, il réussit son bac avec brio et entame des études commerciales et obtient son diplôme avec le même succès. Doué également pour le violon et la guitare, adolescent, il rejoint deux formations : " The red Montain Gospellers " avec la paroisse de Montrouge, son patelin et ensuite avec les " Phallansters ". Ses activités musicales s’interrompent le temps de son service militaire. Ensuite, contre toute attente, Jean-Jacques Goldman décide de reprendre le magasin de sports de la famille. Une activité prenante qui, certes, lui assure une sécurité d’emploi mais qui ne lui fait pas oublier pour autant sa passion pour la musique. Ainsi, il participe à la formation " Taï-Phong ", groupe de rock progressif fondé en 1972 par deux frères vietnamiens, Khanh Maï et Taï Sinh et à qui l’on doit le tube " Sister Jane ". Entre 1975 et 1980, JJ Goldman et Thaï-Phong enregistrent quatre albums en Anglais mais Goldman ne participe pas aux tournées. Marié avec Catherine, il n’a aucune envie de perturber le quotidien de sa femme et de ses enfants. Et il faut bien gérer la boutique.