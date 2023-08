Depuis quelques années, Jean-Jacques Goldman se fait rare sur la scène médiatique.

Ivan Jablonka, historien, a décidé de s'intéresser au phénomène Jean-Jacques Goldman en lui consacrant un livre intitulé : "Goldman".

Dans ce livre, on y retrouve le parcours du chanteur, sa place dans le paysage français et y détaille "un homme fragile, vulnérable de sa masculinité".

Si certains lecteurs ont pu penser que ce bouquin avait reçu l'accord de Jean-Jacques Goldman, ce n'est pas du tout le cas.

L'interprète de "Je te donne" a pris la parole dans le journal "Le canard enchaîné" en indiquant : "Je n'ai jamais rencontré cet auteur, mes amis non plus, et je suis triste pour tous les gens qui se font duper en achetant ces livres qui parlent de moi".

Sur la radio France Inter, Ivan Jablonka a décidé de lui répondre en invoquant un travail d'historien : "Quel honneur, d’abord. Quel honneur que Jean-Jacques Goldman, qui est enseveli dans le silence depuis 20 ans, en sorte pour parler de mon livre. Je lui ai demandé d’avoir accès à certaines de ses archives, il n’a pas répondu. Il a refusé, de même que certains de ses proches. Je voudrais terminer en disant qu’un historien n’est pas quelqu’un qu’on autorise. Un historien incarne la liberté de penser, la liberté d’expression, et le but d’un livre de sciences sociales est de dire des choses vraies peu importe si ça ne plaît pas aux uns ou aux autres."

Même s'il s'agit d'une biographie non autorisée, elle bénéficie d'un énorme coup de publicité grâce à la sortie médiatique de Jean-Jacques Goldman.