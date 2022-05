Jean-Jacques Goldman : ce jeune artiste à qui il a refusé d’écrire un titre

Dadju, à l’affiche du film Ima dans lequel il joue son propre rôle, a sorti aussi un 3e album Cullinan, ce 13 mai. Les deux projets, entamés fin 2020 sont étroitement liés puisque plusieurs morceaux se retrouvent dans le long-métrage de Nils Tavernier. "À chaque fois que j’écrivais un titre, je pensais à une scène pour que le scénariste puisse l’intégrer au film. C’est l’album qui a été écrit pour le film, pas l’inverse" révélait l’artiste à Pure Charts.

L’album, composé de 17 titres, comporte le single King, chanté sur le plateau de The Voice Belgique et plusieurs collaborations mais pas de trace de… Jean-Jacques Goldman. Et pourtant, le chanteur franco-congolais de 31 ans a essayé de s’adjuger ses services. Dans En aparté sur Canal +, il a confié son échange établi en 2018 avec l’interprète de Puisque tu pars. "J’ai eu la chance de parler avec Jean-Jacques Goldman parce que je suis un grand fan. Je lui ai demandé de m’écrire un titre, si c’était possible de m’écrire une chanson". La réponse fut aussi catégorique que bienveillante : "Il m’a répondu très gentiment en me disant qu’il aimait beaucoup ce que je fais, en particulier 'Reine', qui était son titre préféré. Mais que, malheureusement, il avait arrêté de composer. Il ne le fait que pour ses amis intimes".

Dadju garde malgré tout ce refus en travers de la gorge. "Il a été très franc avec moi. Il m’a répondu d’une manière tellement franche, tellement sincère que j’ai eu envie de dire : 'Pardon de vous avoir dérangé Monsieur Goldman'".