Jean-Jacques Burnel des Stranglers, ses tranches de vie bien tranchantes : le clash de 1976

Lors du bicentenaire de la guerre américaine d’indépendance contre les Britanniques, 2 concerts sont organisés à Londres avec 3 groupes représentant deux villes US et une ville anglaise (San Francisco, New York et Londres). L’inclusion de San Francisco est une excuse pour faire venir les Flaming Groovies en tête d’affiche. Le monde musical est très excité de voir pour la 1re fois, en dehors des USA, un groupe issu de New York : les Ramones qui venaient de sortir leur 1er album. Pour représenter Londres : les Stranglers.

Pleins des nouveaux groupes de Londres nous jalousaient. Avant, on se fréquentait souvent, jouait dans les mêmes pubs, buvait dans les mêmes bars, se voyait aux mêmes concerts. Le 4 juillet, au Roundhouse de Camden le concert se passe sans incident. Le 2e soir, après notre prestation, sortant de la salle en file indienne, je passe devant Steve et Paul des Sex Pistols en train de boire une pinte avec Paul Simenon des Clash. On se connaissait pour se saluer. Mais ce dernier, qui avait un petit tic, cracha par terre, juste sur mes bottes. Je n’ai pas hésité, un coup de poing, deux, puis un autre au Soler Plexus et les pintes renversées. Une mêlée au cœur du public et nous 4 éjectés par la sécurité dans la cour de Dingwall. À nouveau nez à nez avec Paul des Clash, les Stranglers derrière moi et quelques copains, de l’autre côté de la cour, derrière Paul, les Sex Pistols, les Damned Crazy Behind, plein de journalistes, les Clash et Dee Dee Ramone. A partir de ce soir-là, une division s’est faite et les opinions étaient polarisées : les Stranglers d’un côté et le reste des groupes de l’autre. On se reparlera à l’occasion. En 1977, alors que tous les groupes sortaient leurs disques, ce fut les Stranglers qui en vendirent le plus de tous les soi-disant groupes de punk.