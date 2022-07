Jean-François Octave en résidence virtuelle sur le site du BPS22

Peintre, dessinateur et architecte, Jean-François Octave a publié plus de 670 numéros de son journal électronique. 5000 pages de textes et de dessins, photos et peintures, à travers lesquelles on chemine dans sa réflexion. Ces 670 numéros sont 670 épisodes d’une vie, qui mêle l’expérience personnelle à la grande Histoire, les grands personnages aux anonymes, le grand art et la pop culture.

"Entre journal intime, révélations people, réflexions socio-politiques et poétiques, Jean-François Octave, adepte de l’appropriationnisme et fan de Jean-Luc Godard, tisse un récit aux allures d’instantanés, aux frontières du Pop Art, du concept et de la littérature, en mêlant photo, peinture et d’autres techniques." écrit Daniel Vander Gucht, professeur de sociologie (ULB) et fondateur des éditions La Lettre volée.

L’exposition "Une vie (ne rien oublier)", résidence virtuelle de Jean-François Octave, est à retrouver sur le site du BPS22.