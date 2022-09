Jean-François Lenvain : "Remco a compris que pour être un grand champion, il faut être une belle personne"

Jean-François Lenvain est un proche de Remco Evenepoel. Ils se connaissent depuis les années anderlechtoises du coureur de Schepdael. Responsable du club "Tous à bord" dont Remco est l'ambassadeur, Lenvain est bien placé pour évoquer l'homme derrière le sportif.



Ce Tour d'Espagne, Evenepoel l'avait dans un coin de la tête depuis un petit temps. "Il y a un an, Remco a décidé de nous offrir le maillot de notre saison. Je lui ai laissé carte blanche : il a fait un maillot dans les tons rouges. Il m'a dit : 'dans un an à la Vuelta tout le monde aura compris'. Je le connais depuis de longues années, je sais que quand il a quelque chose en tête, il met tout en œuvre pour y arriver. Une fois de plus, il montre que tout est possible avec lui", raconte Lenvain au micro d'Audrey Degrange.



Après sa victoire à Liège dont il rêvait, après ce premier Grand Tour, il peut savourer. "Les dernières années n'ont pas toujours été simples. C'est beaucoup de sacrifices. Ce que j'apprécie beaucoup chez lui et son entourage, c'est qu'il a compris que pour être un grand champion il faut être une belle personne. Sur et en dehors du terrain de sport. Tout son engagement social - notamment à nos côtés - montre qu'il n'est pas rien qu'un sportif de haut niveau"



Remco a aussi appris à modérer son tempérament fougueux. "Il n'a que 22 ans. C'est tout à fait normal qu'il fasse son apprentissage et parfois à partir de petites erreurs. Il a trouvé cette stabilité. Je pense que sa chute et sa convalescence qui n'ont pas été évidents sont le points de départ de beaucoup choses. Je dis souvent que cela a été une chance pour lui de vivre cela. Pour pouvoir construire ses nouvelles victoires, sportives mais certainement aussi humaines. Qu'il profite de ce qu'il vit. En 2023 et en 2024, il peut se passer tant de choses incroyables. Il a le mode d'emploi qu'il reste sur la route et tout sera possible".