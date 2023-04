Jean-François Chamberlan, Premier Violon à l’ORCW pendant 40 ans : "Tout le monde a un don. Et j’ai eu la chance de trouver le mien"

Il se souvient de l’étincelle qui a allumé en lui cette passion pour son instrument : "J’ai eu l’occasion d’entendre une jeune violoniste quand j’avais dix ans. Et puis je suis rentré chez mes parents et j’ai dit : 'Voilà, je vais faire du violon'. J’ai encore la sensation des premières notes que j’ai sorties de l’instrument…" Tout le monde sait que le violon ne se dompte pas facilement. Mais "mes parents m’ont toujours dit que dès que j’ai eu un violon en main, j’ai sorti un son qui était propre. C’était pas crincrin !".

Trouver sa vocation : chance et écoute de soi

Trouver sa vocation, c’est une chance qu’il souhaite à tout le monde : "On a tous un don. Ce qu’il faut, c’est tomber dessus. Moi, je suis tombé par hasard sur ce qui était pour moi le plus facile à faire. Je peux comparer avec le piano. J’en ai fait pendant dix ans et c’était beaucoup plus ardu et plus compliqué pour moi que le violon." Son conseil : "Je crois qu’il faut faire au départ ce qu’on ressent, suivre l’envie qu’on a".