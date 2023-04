Jean François Bourlart sur Biniam Girmay : « Sa saison n’est pas gâchée »

Avec de moins bonnes performances et une forte chute au Tour des Flandres, Biniam Girmay vit un premier coup d’arrêt dans sa carrière. Des résultats en deçà des attentes qui ne doivent cependant pas faire oublier les magnifiques prestations aperçues en 2022.

Le 27 mars 2022, après 248 kilomètres d’efforts, le cyclisme mondial découvre une nouvelle pépite. Un jeune Erythréen de 21 ans issu de la formation Intermarché – Circus – Wanty remporte Gand – Wevelgem au nez et à la barbe de tous les favoris. Un succès inattendu qui va propulser le coureur et dans son sillage sa formation, dans une autre dimension. La suite de sa saison sera tout aussi formidable avec une victoire d’étape sur le Giro. Des résultats qui n’étonnent pas Jean-François Bourlart, patron de la formation wallonne.

" Il est doué. On ne bat pas Mathieu Van Der Poel sur son terrain comme il l’a fait au Giro si on n’a pas un talent et du travail derrière. La force et la puissance sont là pour un coureur de seulement 22 ans. ".

Coup du sort, son abandon "absurde" dans la foulée pour un bouchon de champagne reçu dans l’œil est venu casser sa bonne dynamique. 2023 devait être l’année de la confirmation pour lui, malheureusement le début de saison n’est pas à l’image de celui de l’an passée.