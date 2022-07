Jean-François Bourlart, confiant, espère la participation de Girmay au Tour 2023

Jean-François Bourlart, dirigeant de l’équipe Intermarché-Wanty-Gobert, s’est montré confiant ce jeudi quant à l’avenir proche de son écurie, et de la participation de la pépite Biniam Girmay au Tour de France 2023.

Pour rappel, le coureur érythréen n’a pas pu prendre part à l’édition de cette année en raison d’une blessure à l’œil gauche. Cette dernière était survenue lors de la cérémonie de sa victoire à la 10e étape du Giro 2022, en ouvrant une bouteille de Prosecco. S’en est suivie une hémorragie interne qui perturbe depuis sa vision.

Interrogé par Christophe Delstanches à ce sujet, Bourlart a déclaré espérer le voir courir sur le Tour de France 2023, en vantant son talent. "On connaît ses qualités, on connaît les étapes du Tour, on voit comment Wout Van Aert ou Mathieu Van der Poel peuvent tirer leur épingle du jeu dans pas mal d’étapes sur les grands tours. Je pense qu’il a un peu le même profil, il est un peu plus jeune, et je pense qu’on viendra avec lui et de grandes ambitions sur les années prochaines".

Girmay, nommé cycliste africain des années 2020 et 2021, est naturellement attendu sur les prochains grands rendez-vous dès qu’il se sera remis de sa blessure à l’œil. Bourlart pense que cette dernière ne devrait pas affecter sa progression, lui qui est le premier coureur né dans les années 2000 à remporter une course professionnelle.

"Il a un talent naturel pour se placer", explique Bourlart. "On essaye de lui mettre les équipiers qu’il faut pour le guider et lui donner l’expérience, mais il apprend vite. Sa victoire au Giro, en battant Mathieu Van der Poel sur son terrain, dans une étape qu’il apprécie, c’était quelque chose d’extraordinaire. Il lance le sprint à 250 mètres et il ne faiblit pas jusqu’à la ligne. Il a un talent naturel aussi pour le sprint, et donc on a beaucoup d’ambition avec lui".

La blessure de la jeune star érythréenne n’est cependant pas la seule préoccupation du dirigeant, qui se concentre en premier lieu sur l’édition du Tour de France de cette année. Il souhaite en priorité une victoire d’étape : "on est venus pour ça. On a déjà gagné sur le Giro, sur la Vuelta. On a déjà porté le maillot sur la Vuelta. Mon rêve c’est de gagner sur le Tour de France, et je pense que c’est celui de l’équipe et des coureurs aussi".