Jean-François Bourlart : "C'est un vrai Prix de la combativité qu'on a décerné à Adrien Petit"

"On avait quand même un sacré coup au moral avec ce qui s’est passé avec Louis Meintjes et les quatre coureurs de l’équipe par terre dans cette chute", reconnait le manager de la formation wallonne. Et de souligner la difficulté de cette édition 2023 de la Grande Boucle : "C’est un Tour difficile, un Tour qui roule vite, un Tour avec un niveau très élevé. Avec des étapes tous les jours difficiles, où ça roule très vite et où on ne laisse pas vraiment de place aux échappées. Ça roule tout le temps à tous les niveaux de la course. Donc oui, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Quand on a pu prendre l’échappée, on l’a fait. Quand on a pu se mêler dans les sprints, on l’a fait. Mais on n'a pas encore de victoire." Il continue : "Il reste quelques jours, quelques possibilités pour nous. Mais le fait d’avoir Costa dans l’échappée du jour qui a fait un peu la course devant dans une étape de montagne, ça a fait du bien au moral. Et finalement ce Prix de la combativité. Ça termine bien notre semaine."