Jean-Eric Vergne, nouvel équipier de Vandoorne : "C’est Stoffel qui a des choses à m’apprendre, pas le contraire"

Sur le circuit Ricardo Tormo de Valence, les nouvelles monoplaces Gen3 de Formule E ont pris la piste pour les tests de présaison voici quelques jours. L’occasion pour les écuries et les pilotes de tester leurs montures avant le début du championnat. Jean-Eric Vergne a partagé ses premières sensations au micro de Cédric Lizin.

Nouvelle écurie, nouvelle génération et nouveau coéquipier, pour sa neuvième saison en Formule E, Jean-Eric Vergne a décidé de faire peau neuve. L’ancien pilote de DS Techeetah a rejoint cette saison DS Penske et sera aux côtés du champion en titre Stoffel Vandoorne. Mi-décembre, il a pu tester pour la première fois sa nouvelle monoplace sur le circuit de Valence. Des essais de présaison qui permettent à toutes les écuries de juger le niveau des adversaires. "Il est difficile de juger tous ses adversaires. Une chose est sûre, c’est qu’on n’est pas dans une mauvaise posture. La voiture est plutôt bonne. Après, on peut encore améliorer plein de petites choses. Pour le moment, tout se passe très bien. On va voir où on en est à Mexico. Si on fait le travail nécessaire avec la voiture qu’on a, on devrait être en bonne posture lors de la première course", explique JEV.

Cette neuvième saison de Formule E marque aussi l’arrivée d’une nouvelle génération de voiture. Constituées maintenant de deux moteurs électriques, les monoplaces sont plus puissantes (350 kW soit 470ch). Un seul des moteurs ne peut cependant être utilisé pour propulser la voiture. "Ce serait sympa d’avoir les deux moteurs qui fonctionnent sur l’attraction. Peut-être que c’est une amélioration qui arrivera dans le futur. Ces deux moteurs changent beaucoup de choses sur le système de freinage. Il n’y a plus de freins à l’arrière. C’est un peu compliqué à gérer. Il est difficile de juger la force de freinage qu’on doit mettre. Après, on génère beaucoup plus d’énergie grâce au moteur avant. On use moins les freins car on les utilise très peu."

Un système de freinage qui a effectivement fait beaucoup parlé avant les essais de Valence. Le pilote de DS Penske en est pourtant satisfait : "Au niveau de la fiabilité, on n’a eu aucun problème sur la nouvelle voiture donc on est plutôt content. Personne ne s’est pris un mur jusqu’à présent. Le système de freinage fonctionne très bien. Je n'ai eu aucune frayeur."