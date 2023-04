Jean-Eric Vergne : "La position de Vandoorne au championnat ne reflète pas du tout ses performances"

Jean-Eric Vergne et Stoffel Vandoorne sont coéquipiers cette année chez DS-Penske en Formule E. Deux pilotes qui ont beaucoup de respect l’un pour l’autre et qui s’entendent même plutôt bien. Le Français a tenu à défendre le Belge qui a connu un début de saison compliqué. Il a répondu aux questions de Cédric Lizin en marge de l’E-Prix de Berlin.

"Ça va être un week-end important étant donné qu’on a deux courses. Ça va être important de maximiser les points qu’on peut marquer. C’est un circuit où on a toujours été pas trop mal. On espère pouvoir continuer sur notre lancée. On a eu la chance de faire des tests avant de venir ici, donc j’espère que les petites améliorations qu’on va apporter vont pouvoir nous aider, et nous permettre d’aller dans la bonne direction. On va maximiser nos chances de grappiller de gros points."

Après des moments compliqués en tout début de saison, la confiance revient avec de meilleurs résultats : "C’est sûr que ça met en confiance l’équipe. C’est toujours bien de faire des poles, de gagner des courses, mais après je ne crois pas qu’on manque de confiance ou de motivation dans cette équipe. On est bon de ce côté-là."

Le début de saison a été assez compliqué, personne ne s’y attendait : "Les tests à Valence s’étaient tellement bien passés que c’était un peu la douce froide quand on est arrivé sur les deux premiers meetings au Mexique et en Arabie saoudite. C’était un moment difficile pour toute l’équipe. Il a fallu qu’on se remette énormément en questions, qu’on se retrousse les manches et qu’on aille au charbon."

On dit souvent que le premier et le seul point de repère d’un pilote c’est son coéquipier, si on regarde le classement vous êtes assez loin au-dessus de Stoffel, un point positif pour vous ou vous tirez tous les deux dans la même direction ? "On tire tous les deux dans la même direction et je trouve que c’est un peu injuste de dire que je suis bien au-dessus de lui au championnat parce qu’il a eu beaucoup de problèmes, un peu de malchance. Sa position dans le championnat ne reflète absolument pas sa performance, depuis le début de l’année on est très similaire donc il devrait avoir plus de points au championnat. Je ne doute pas une seconde qu’il va remonter et marquer de plus en plus de points. On travaille dans la même direction, on a une super entente et on essaie d’avoir les meilleurs résultats pour l’équipe."