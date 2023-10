Jean Duriau, ancienne grande voix de la radio sur Paul Van Himst : "Paul, c’est du talent pur et dur"

Du talent, Van Himst en avait à revendre. Et la comparaison avec un joueur d’aujourd’hui est bien difficile à faire : "Il avait une technique et il avait cette manière chaloupée de surprendre les adversaires. Comparer des périodes, c’est toujours un peu compliqué. Il avait un style propre, on savait difficilement lui prendre le ballon. C’est du talent pur et dur."

En plus du talent, Jean Duriau évoque aussi ses excellentes capacités de buteur : "Il était plus buteur que joueur d’entrejeu. Il jouait légèrement en retrait. Van Moer était plus ce qu’on appellerait aujourd’hui box to box. Paul a d’ailleurs été élu plusieurs fois meilleur buteur du championnat de Belgique."

Van Himst, c’est huit titres de champion avec Anderlecht. Mais aussi une finale de Coupe des Villes de Foires en 1970. Un palmarès qui le classe parmi les plus grands footballeurs que la Belgique ait connus. Voir le plus grand ?

"Moi je dirais oui, car Paul a été le joueur du XXᵉ siècle en Belgique. Je pense qu’avec son palmarès, sa façon d’être et sa période dans le foot, c’est certainement le plus grand joueur. On l’appelait le Pelé blanc d’ailleurs. Et puis, à l’époque, Anderlecht, c’était quelque chose. Pour pouvoir jouer dans cette équipe-là, il fallait avoir un sacré talent. Et quand on commence à seize ans et qu’à la fin de sa carrière, on a gagné huit fois le titre avec Anderlecht, des Coupes et qu’on a joué une finale de villes de foires, qui est quand même le début des grandes compétitions européennes, ça en dit long", conclut Jean Duriau.