Jean Dujardin parle avec émotion de Jean-Paul Belmondo

Jean Dujardin est revenu sur un monument du cinéma français, il parle avec émotion de son idole Jean-Paul Belmondo. Invité de l'émission 50' inside, il a été interrogé sur son lien avec "l'homme de rio".

Le 6 septembre 2021, Jean-Paul Belmondo nous quittait. Une émotion intense avait parcouru ceux qui le connaissait de près ou de loin. Un an plus tard, "Le Magnifique" recevait de touchants hommages de sa famille sur les réseaux sociaux.

Proche de Jean-Paul Belmondo, Jean Dujardin a également évoqué avec émotion sa disparition : "Un an plus tard, même en étant plus là, il éclaire encore. Je pense qu'il prenait tellement la lumière, qu'il continue d'irradier. Même absent, il est encore présent par cette lumière."

Je crois qu'il n'y a pas une journée où je ne pense pas à lui.

Celui qui interprète Loulou dans "Un gars, une fille" déclare avoir une pensée émue très fréquemment pour Jean-Paul Belmondo : "Je crois qu'il n'y a pas une journée où je ne pense pas à lui. C'est toujours un petit remède."

Jean Dujardin est à l'affiche du film "Novembre" actuellement au cinéma. Il y incarne le directeur de la brigade antiterroriste lors des attentats du 13 novembre en France. Suite à ce rôle, Jean Dujardin est devenu le parrain de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention) comme l'a été son idole Jean-Paul Belmondo.