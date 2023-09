Jean Dujardin joue "Les Infidèles" dans un film à sketches détonnant

S’ils sont à l’initiative du projet, Jean Dujardin et Gilles Lellouche ont toutefois souhaité s’entourer de plusieurs autres réalisateurs pour tourner "Les Infidèles". Avec la complicité d’Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé, Alexandre Courtès, Michel Hazanavicius, Eric Lartgau et Jan Kounen, ils déclinent ainsi le thème de l’infidélité sous toutes ses formes. De l’humour potache au plus grinçant, tout le monde y trouvera son compte !

Et parce qu’il n’y a pas de bon film sans bons acteurs, Jean Dujardin et Gilles Lellouche ont fait appel à la fine fleur du cinéma français pour jouer à leurs côtés. Entre Sandrine Kiberlain, Alexandra Lamy, et Guillaume Canet, c’est un véritable casting de rêve qu’on retrouve dans ce film, à découvrir ce jeudi à 20h30 sur La Trois et en replay sur Auvio pendant 30 jours.