Jean Dujardin : "Je ne suis plus dans la séduction, j’attends de me laisser surprendre par une histoire, un personnage"

Le film "Novembre" de Cédric Jimenez raconte les cinq jours qui ont suivi l’attentat du Bataclan, le 13 novembre 2015, à Paris.

Ces cinq jours constituent une véritable course contre la montre. Toutes les forces de police sont sur les dents ; les flics ébranlés comme le reste de la population parisienne par l’ampleur et la violence de l’attaque doivent à tout prix garder leur sang-froid et leurs réflexes professionnels pour traquer les terroristes survivants. Dans un climat de chaos indescriptible, ils ont une obligation de résultat rapide, pressés par le ministère de l’Intérieur…

Le film de Jimenez décrit un monde "top secret", celui de ces enquêteurs de l’ombre. Jean Dujardin et le réalisateur les ont rencontrés, mais en dehors de leur lieu de travail, qui reste totalement inaccessible. Les personnages incarnés par Dujardin, Jérémie Rénier, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain (etc.) sont inspirés de personnes existantes, mais pour des raisons évidentes de sécurité, leurs identités ont été modifiées.

En résulte un film réaliste, nerveux, qui tente de restituer l’ampleur du défi qu’ont constitué pour tous ces hommes et ces femmes ces cinq jours de novembre 2015.

Comment Jean Dujardin est-il entré dans cette nouvelle aventure cinématographique ? Les réponses dans son interview intégrale.