Jean Dujardin et Bernadette Chirac sont les invités du Grand Cactus ce jeudi 28 septembre

Jean Dujardin était l’une des figures de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde de rugby en France. L’acteur, coauteur et maître de cérémonie, a voulu rendre hommage à la France des années 50 en enfilant marcel et béret pour livrer des baguettes. Cette scénographie n’a pas fait l’unanimité et a divisé les spectateurs et téléspectateurs. L’acteur oscarisé sera présent sur le plateau du Grand Cactus pour expliquer les coulisses du spectacle.

L’instauration du programme de l’EVRAS (Education à la vie relationnelle, affective et sexuelle) fait l’objet d’une polémique violente en Belgique ! De nombreuses fake news circulent suite à une campagne de désinformation intense sur les réseaux sociaux. Au point que des écoles ont été vandalisées et incendiées. Qui de mieux que Madame Rigide pour venir parler de ce sujet ? Elle sera présente pour répondre aux questions de Jérôme de Warzée.

Focus sur le biopic de Bernadette Chirac : Bernadette, le premier film de Léa Domenach en tant que réalisatrice qui sortira en salle le 4 octobre prochain. Il retrace la métamorphose et la prise de pouvoir médiatique de la veuve de Jacques Chirac qui sera incarnée par Catherine Deneuve. L’occasion de recevoir la principale concernée : Bernadette Chirac sera sur le plateau du Grand Cactus !

Lors de chaque émission, un invité différent prend place aux côtés de Livia Dushkoff et David Jeanmotte. Après Christophe Willem et Liane Foly, c’est au tour d’Alice on the roof de s’installer aux côtés de nos chroniqueurs ! La chanteuse et comédienne honorera le Grand Cactus de sa présence. Une star de l’humour se joindra chaque fois à l’équipe pour partager un ou plusieurs sketchs avec notre joyeuse bande : c’est GuiHome qui nous fait l’honneur d’intégrer l’équipe du Grand Cactus.

Au programme de cette émission : "Previously" qui vous fera découvrir des images inédites des répétitions, les faux duplex de James Deano, la parodie de "Jardins et Loisirs" signée Martin Charlier, Kikiscanne et son "Glande surface" et le retour des "Enquêtes Intimes" !