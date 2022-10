Jean Dujardin avec un Z comme Zorro

Car oui, pour tous les Kidultes qui ont grandi devant les exploits de ce Don Diego en noir et blanc (puis colorisé), il n’y a qu’un seul et unique Zorro à la fine moustache, (je me répète) Guy Williams. Pourtant, avec l’annonce faite, il y a peu par Jean Dujardin qui, pour une nouvelle série télé produite par France Télévisions, devrait se retrouver masqué et signer son nom de la pointe de son épée d’un Z qui veut dire ce qu’il veut dire, l’idée de détrôner ce cher Guy de son piédestal réalise son petit bonhomme de chemin. "Faut voir chez soi", comme dirait l’autre. En attendant, France Télévisions promet une série d’aventures et familial. Quant à Jean, The Artist, il avait raconté que ce serait un "rêve de gosse" (la Génération X, encore elle). Un rêve déjà approché dans la saison 3 d’une autre série, "Platane" d’Eric Judor à travers laquelle Dujardin plagiait la poire de Williams.