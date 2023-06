Jean Desbordes : l’amant de Cocteau, l’écrivain maudit, le héros de la résistance enfin retrouvé

Accompagné de sa sœur, Éliette, Desbordes rencontre Cocteau et sa mère, en avril 1926.

Un mois après, il est à Villefranche-sur-Mer, quartier général de Cocteau et ses amis sur la Côte d’Azur : "L'hôtel Welcome est une sorte d’attraction surréaliste où tous les intellectuels vont faire un séjour pour se droguer, pour être avec Cocteau, pour être en totale liberté, tout cela mettant en jeu également des joutes intellectuelles, des réflexions sur Dieu puisqu’à cette époque, beaucoup comme Maurice Sachs, Jean Cocteau, Jean Bourgoin sont en train de se convertir… Jean Desbordes débarque comme ça avec son petit air provincial. Il est en marin, il fait son service militaire, il débarque en uniforme de marin qui plaît beaucoup à Jean Cocteau, et avec sa naïveté et sa grande pureté, il dit ce qu’il pense sur Dieu, sur l’amour et c’est comme un chien dans un jeu de quilles…".