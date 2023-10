Jean de Selys Longchamps : l’aviateur belge de la RAF qui a mitraillé le bâtiment de la Gestapo à Bruxelles

Le plan de Jean de Selys Longchamps est mis à exécution après un véritable parcours du combattant.

Le 28 mai 1940, sur ordre du roi Léopold III, la Belgique capitule face à l’envahisseur allemand. Soit dix-huit jours seulement après le début du conflit. Le pays est placé sous administration militaire allemande, avec le général Alexander von Falkenhausen comme commandant. L’occupant prend ses quartiers dans la très emblématique rue de la Loi.

L’administration militaire allemande dispose, évidemment, de différents services de police, dont, notamment, la police de sûreté, la Sipo-SD. Laquelle est l’une des branches de la tristement célèbre Gestapo. Dans un premier temps, celle-ci s’installe à l’Hôtel des Croisades, non loin de la Gare du Nord.

Ensuite, c’est la maison d’un sénateur en fuite, rue des Tilleuls, à Uccle, qui abrite les sombres occupations de la Gestapo. Enfin, après un passage par la rue Ernestine, à Ixelles, les Allemands jettent leur dévolu sur un immeuble de 12 étages, la 'Résidence du Belvédère', au 453 de l’avenue Louise. Avec un seul et grand appartement à chaque étage, une façade de pierre blanche, et douze niveaux, cet immeuble, construit en 1937 par l’architecte Stanislas Jasinski, brille de mille feux.

Mais derrière la lourde porte métallique, d’innombrables drames se jouent pendant l’Occupation. Des vies sont brisées à jamais. Des hommes et des femmes sont torturés avant d’être déportés, le plus souvent vers Auschwitz. Des violences physiques et psychologiques à l’égard des Juifs, des résistants et des communistes.

Aux étages, on torture. Et dans les caves, on emprisonne. C’est le va-et-vient est incessant, au 453, avenue Louise. De nombreux soldats et officiers allemands y ont leurs bureaux. Entre 1940 et 1945, ce ne sont pas moins de 550 personnes qui travaillent pour les services de police, installés dans différents bâtiments au cœur de la capitale.