Jean-Claude Van Damme sera jouable dans le prochain Mortal Kombat

La franchise Mortal Kombat proposera prochainement un voyage dans le temps avec Mortal Kombat 1, un nouvel épisode qui se déroulera des siècles avant les événements des précédents jeux.

L’occasion pour Jean-Claude Van Damme de faire une apparition, grâce à un skin qui sera vendu séparément. L’arrivée de l’acteur belge dans l’univers de Mortal Kombat n’est pas un hasard. Notre JCVD national avait en effet été l’inspiration principale pour le personnage de Johnny Cage aux débuts de la série.

Comme l’expliquait Ed Boon, co-créateur de Mortal Kombat, "Jean-Claude Van Damme était censé être Johnny Cage. Les développeurs de Midway ont soumis l'idée à Van Damme, mais elle n'a jamais abouti. Nous avions pris des images de Bloodsport et nous avions parlé de graphiques numérisés et de la façon dont Van Damme serait dans le jeu. À un moment donné, il a refusé. Mais par la suite, nous avons demandé, peut-être à deux reprises, s'il voulait être présent via un skin du jeu."

Pour ce MK1, JCVD a donc enfin dit oui. L’acteur apparaîtra aux côtés de personnages célèbres qui feront leur retour, comme Raiden, Mileena, Kitana et Kung Lao. Mortal Kombat 1 sera disponible sur PS5, PC, Xbox Series et Nintendo Switch en septembre prochain. De nombreux DLC seront prévus, avec des personnages issus de la série The Boys et Peacemaker, entre autres.