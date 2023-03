"Jean-Claude Van Damme, coup sur coup", le documentaire d’Olivier Monssens sur un personnage attachant

En 1988 il est la vedette du film Bloodsport. En quelques années, Jean-Claude Van Damme devient la star d’Hollywood et ne fait que des grands films dont Kickboxer, Full Contact et Double Impact. "C’est un des rares Européens et le seul francophone […] à faire des blockbusters avec son nom au-dessus du titre dans le monde entier", explique Olivier Monssens.

Après le succès vient la chute, à cause de la drogue notamment. Il devient la risée des talk-shows. Avant de réussir à se relever en vrai combattant qu’il est.

Jean-Claude Van Damme coup sur coup, un documentaire touchant sur un personnage attachant, pimenté d’extraits de films, de témoignages et d’interviews à découvrir ce vendredi 17 mars dès 20h50 sur La Une. Il sera suivi du film JCVD à 21h45.