Jean-Claude Van Damme annonce sa retraite avec "What's My Name ?", son dernier film

61 ans, cela paraît peut-être tôt pour une retraite dans le cinéma, mais JCVD, loin d'être éreinté par les combats et les cascades, veut se concentrer sur sa famille. "J’annule tout pour me remettre en forme, et après ce film, j’ai acheté un petit bateau. Pas un gros bateau, ce n’est pas pour moi, mais je veux faire le tour du monde, et me détendre. J’ai travaillé toute ma vie, j’ai vécu dans des hôtels pendant 30 ans (…) Je veux me détendre et profiter de ma vie et de ma famille, car la vie passe vite".

Ce n'est pas le premier rôle semi-autobiographique de Jean-Claude Van Damme. Le comédien, réalisateur et producteur avait déjà joué son propre personnage dans JCVD en 2008.

Bodybuilder et Mr. Belgium en 1978, Jean-Claude Van Damme tente sa chance aux États-Unis en 1982. Le grand public le découvre avec Bloodsport six ans plus tard et il devient une icône des films d'action et d'arts martiaux dans les années 1990. Il a joué dans une soixantaine de films et est apparu dans plusieurs séries notoires comme Friends en 1996.

Récemment, on a également appris que le comédien incarnerait le Premier ministre belge dans une série tournée au Parlement fédéral.