Jean-Claude Pascal, le styliste acteur, chanteur et écrivain

En 1948, Jean-Claude prend le pseudonyme de Pascal, sa famille ne souhaitant pas que son patronyme soit associé au monde des saltimbanques et s’inscrit au cours Simon. Il fait ses débuts l’année suivante dans " La dame aux camélias " d’après Alexandre Dumas fils, aux côtés de Pierre Renoir et Edwige Feuillère. Il est dirigé par Marcel Achard dans " La femme en blanc " et cette année-là, teint en blond, il incarne le prince Albert de Bavière dans " Le jugement de dieu " de Raymond Bernard. Prototype du grand séducteur, il est très sollicité au cinéma. On le voit dans " Le rideau cramoisi " d’Alexandre Astruc, dans " Un caprice de Caroline chérie " de Jean Devaivre et dans " Si Versailles m’était conté " de Sacha Guitry. Entre 1949 et 1969, Jean-Claude Pascal tourne près de quarante films et téléfilms. Au gré des tournages, il côtoie Anouk Aimée, Arletty, Martine Carol, Michèle Mercier, Brigitte Bardot,…En 1959, il reçoit le prix Femina d’interprétation masculine pour son rôle de Yan dans " Pêcheur d’Islande ". Mai 68 marque l’avènement de la nouvelle vague, événement fatal pour sa carrière d’acteur, même si il apparaît encore dans des séries télévisées. Il est par contre toujours très actif sur les planches.

En 1958, Jean-Claude Pascal se lance dans une carrière de chanteur avec la chanson " Je voudrais " écrite par Charles Aznavour. Il donne un premier récital à Bobino avec un répertoire écrit par les jeunes auteurs de l’époque, Ferrat et Gainsbourg, notamment. La chance lui sourit en 1961, quand la télévision luxembourgeoise le sélectionne pour la représenter au Concours Eurovision de la chanson. Jean-Claude Pascal remporte à Cannes, la compétition avec le titre " Nous les amoureux ". En 1962, il reçoit le Prix de l’Académie Charles-Cros. Il fait un tabac avec la version en Allemand de la chanson de Pascal Danel " Les neiges du Kilimandjaro ". Il reprend par la suite des chansons de Béart, Bécaud, Barbara ou Jacques Brel. Après ces quelques succès, Jean-Claude Pascal délaisse la chanson pour se consacrer davantage à ses premières amours, le théâtre. L’artiste s’adonne aussi à l’écriture. Il publie son autobiographie " Le beau masque " en 1986 et se lance dans le polar. Il commet aussi des ouvrages historiques dont " L’amant du roi " et " Marie Stuart ". Jean-Claude Pascal qui dans les films a souvent tenu des rôles de grand séducteur avait pourtant tous les talents, plus d’une corde à son arc. Il décède le 5 mai 1992, quasiment oublié du public. L'acteur au physique élancé a été élu plusieurs années de suite, l’homme le plus élégant de France. Pour l’anecdote, sa garde-robe a été exposée en 2004 au Musée de la Chemiserie et de l’élégance masculine " à Argenton-sur-Creuse.