Jean-Claude Defossé retrace sa vie et sa carrière dans ses "Mémoires d’un âne"

Jean-Claude Defossé était l’invité du 8/9 pour parler de sa biographie Mémoires d’un âne, dans laquelle il revient sur les souvenirs qui l’ont marqué, de son enfance à ses émissions cultes, à travers de nombreuses anecdotes.

Né en 1941 juste à côté des locaux actuels de la RTBF bien avant qu’elle s’y installe, c’est en 1973, à la fin de l’époque du noir et blanc, que Jean-Claude Defossé intègre la maison comme journaliste. Pendant plus de 35 ans, il y présentera des émissions devenues cultes comme Les grands travaux inutiles, Les pieds dans le plat et Question à la Une, dont il raconte les dessous et les reportages qui l’ont marqué.

Dans ses Mémoires d’un âne, Jean-Claude Defossé ne parle pas que de sa carrière à la RTBF. Il évoque son enfance difficile, sa grand-mère avare qu’il appelle vieux chameau, le perroquet gris Cocotje qui égayait la maison avec sa palette d’imitations, ses jobs dont ceux de l’Expo 58, ou encore son voyage en Espagne à bord de sa Goggomobile avec un saucisson comme essuie-glace.