Jean-Claude Defossé : "Quand on m’a dit que les ministres me craignaient, je l’ai pris comme un grand compliment"

"Grâce à mon frère Josy qui était devenu journaliste à la RTBF, j’apprends que conjointement a lieu un examen de confirmation pour les journalistes de la RTBF ainsi qu’un examen ouvert au public. Il y avait 1100 candidats. Je n’avais pas vraiment le cursus. Je fus le premier surpris car j’avais réussi l’examen. Je quitte ma salle de dessins et je me retrouve dans une équipe, qui à l’époque était la crème de la crème : Henri Mordant, Jacques Bredael, René Thierry… Et je me suis adapté".

Les pieds dans le plat avec Bernard Watelet, Les travaux inutiles, Question à la Une, des émissions RTBF qui ont provoqué la colère de l’extrême droite, de l’Église catholique, des décideurs politiques et des grands entrepreneurs.

Jean-Claude Defossé raconte : "Des pressions en démocratie, c’est normal à condition qu’elles soient acceptables. Les journalistes sont censés résister aux pressions ce qui n’est pas toujours facile, mais il y va de leur honneur d’y résister. J’ai toujours fait mon possible pour ne pas y succomber. Comme les gens ont compris qu’avec moi, ça ne marche pas, j’en ai rarement eu".

Selon lui, quand on est journaliste, on ne doit pas faire des hommes politiques des amis. Il se souvient : "Un jour, un attaché de presse d’une ministre me révèle que les ministres me craignent. Cela m’a fait très plaisir, je l’ai pris comme un grand compliment".