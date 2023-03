Jean-Claude Defossé, ancien journaliste phare de la RTBF : "Il faut donner des conditions aux journalistes pour pouvoir exercer une liberté de presse"

Jean-Claude Defossé rappelle dans le contexte actuel de défiance envers les journalistes, d’attaques à l’encontre des lanceurs d’alerte, l’importance de ces derniers et de les protéger. "En Belgique, on a déjà fait un grand pas avec la protection des sources […], mais si on n’a pas les informateurs qui sont aussi protégés – et de rappeler l’affaire du fondateur de WikiLeaks Julian Assange – vous pensez bien que ça va dissuader les journalistes."

Autre point : "il faut que le journaliste soit protégé par son employeur" et de souligner la difficulté pour les journalistes indépendants qui n’ont pas une structure derrière eux pour les protéger, afin de faire face à des procès souvent coûteux. "L’indépendance des journalistes ne peut se réaliser que dans des conditions optimales et je dois dire qu’ici à la RTBF, moi je les ai eues."