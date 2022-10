Jean-Charles Luperto a épuisé tous ses recours et est définitivement condamné depuis… décembre 2021

C’est en 2014 que l’affaire dont il est question est rendue publique. Des perquisitions sont menées en novembre au domicile de Jean-Charles Luperto. Quelque temps plus tard, l’homme politique est inculpé pour d’outrage public aux mœurs pour des faits qui se seraient produits entre mai et octobre 2014. Il est question de faits d’exhibition dans les toilettes de l’aire autoroutière de Spy.

En septembre 2020, Jean-Charles Luperto est jugé directement par la cour d’appel de Liège et condamné à une peine de six mois de prison avec sursis de deux ans et à une amende pour outrage public aux mœurs. Il se pourvoit en cassation mais celle-ci le déboute en avril 2021. L’homme politique décide alors avec son avocat de se tourner vers la Cour européenne des droits de l’homme. Pour sa défense, il "rappelle simplement que la vérité judiciaire ne coïncide pas avec la vérité et qu’il a été condamné, en violation flagrante des droits de la défense, du droit à un double degré de juridiction et de la protection constitutionnelle des parlementaires, pour des faits qu’il n’a pas commis", pour reprendre les mots du communiqué diffusé par son avocat à l’époque.

Nos confrères de L’Avenir ont contacté la Cour européenne des droits de l’homme et ont appris que celle-ci avait déjà statué sur le cas de Jean-Charles Luperto en décembre 2021 et que la requête avait été déclarée irrecevable. Par e-mail, la Cour a expliqué à nos confrères que cette décision, n’avait pas à être publiée dans la base de données de la Cour et qu’elle avait été communiquée par écrit à la partie requérante.