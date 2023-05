Jean Capart, celui qui a fait de la Belgique un phare de l’égyptologie mondiale

Stagiaire au palais de Justice de Bruxelles, Capart s’est forgé une certitude : "Il le dit très clairement à ses parents, lorsqu’il revient du palais de Justice le premier jour : je ne pratiquerai jamais ce métier de menteur" Et c’est heureux car c’est grâce à lui que la Belgique va briller au firmament égyptologique !

Grâce à une bourse du concours interuniversitaire des docteurs en Droit de Belgique, Capart voyage à travers l’Europe, mais "il ne va pas étudier le droit, il va étudier l’égyptologie. Donc il va commencer par se rendre aux Pays-Bas puis en Allemagne en Angleterre et puis en France et durant un an ou deux, il va vraiment étudier l’égyptologie au plus près des plus grands égyptologues de son temps en particulier Flinders Petrie à Londres et Gaston Maspero au Collège de France".