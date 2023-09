Jean Butez avant Barcelone-Antwerp : "On aura aussi nos moments… et on devra en profiter"

Reste donc à voir en pratique… et en tactique.

" Barcelone a connu des années difficiles sur le plan financier, mais depuis deux ans, le retour de Xavi comme coach a permis au club de remonter la pente. Ils ont aussi fait des transferts intéressants cet été… (NDLA : Ilkay Gündogan, Joao Cancelo et Joao Felix notamment) Ça reste une fameuse équipe et si on veut s’en sortir, on devra se montrer solidaires. Si certains chez nous commencent à jouer pour se montrer, ça ne va pas le faire… (clin d’œil) Donc on va devoir sans doute jouer en bloc plus bas et plus compact que d’habitude, mais en développant du pressing, des récupérations hautes et les qualités de contre qui nous ont permis de dominer en Belgique. Nous aurons nos moments de construction avec ballon, c’est sûr, et il faudra bien gérer ces moments-là. Et là, tout deviendra possible… "