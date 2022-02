Jean Butez (Antwerp) sur le Gril : "Sur le terrain, prendre des risques me garde en vie"

Troisième gardien le moins passé de Pro-League, il s’est imposé dans les bois du Great Old, club boosté par les thunes de son Président et candidat au titre… si l’Union St-Gilloise devait s’écrouler. Il évoque le padel, Dimitri Payet, les stats, Dante Vanzeir, le jeu au pied, Radja Nainggolan, les fumigènes, Nick Kyrgios et les Rois mages. Sans oublier Faris Haroun, les retournés acrobatiques, Eric Zemmour, la visualisation mentale, Didier Lamkel Ze, les anti-vax, Michael Frey, la crise en Ukraine et David Beckham. Et bien sûr… "Butez Jeannette". Jean Butez passe " Sur Le Gril ".

On le cueille au creux d’une semaine importante dans la lutte pour le titre : après la défaite contre Malines, l’Antwerp doit se reprendre et va dimanche à Bruges disputer le titre de dauphin de l’Union St-Gilloise. On le capte surtout… à la sortie de la salle de fitness : le Great Old a un label à défendre d’" équipe la plus physique de D1A ".

" Je viens de quitter Michael Frey : celui-là, c’est vraiment une bête de travail " commence Jean Butez, du haut de son mètre quatre-vingt-huit. " Notre Autrichien a son coach physique personnel, qui lui concocte une série d’exercices assez bizarres… (sic) Mais apparemment, ça marche : il n’est jamais blessé… et en match, il fait la différence ! Après, c’est vrai qu’on est une équipe qui va solide dans les duels… mais on n’est pas que ça ! Ces derniers matches, on a produit du très, très bon contenu : c’est juste l’efficacité qui manque parfois et qui nous rend inconstants. Contre Malines, on a eu 24 frappes au but ! C’est aussi la transition de début de saison : on a changé de coach, avec aussi beaucoup de nouveaux joueurs. On a mis quelques mois à s’organiser, notamment défensivement, mais on a constaté, au stage hivernal, que nos réglages étaient en place et qu’on concédait moins d’occasions qu’en début de saison. On est dans le bon ! "