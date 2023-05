Jean Butez (Antwerp) sur le Gril : "Le titre de champion ? Au vestiaire, on évite d’en parler…"

Dernier rempart de la meilleure forteresse du pays, il goûte à la reconnaissance à 27 ans et est tout près d’offrir à son Great Old un premier titre de champion… depuis 1957. Il évoque Arthur Vermeeren, les ch’tis de Flandres, Remco Evenepoel, le ratio show/sobriété, Tim Merlier, les play-offs, Alexis de Sart et les clean-sheets. Sans oublier Mark van Bommel, les paris sur le vin rouge, Paul Gheysens, les tatouages, le RWDM, les phases arrêtées, Noël Le Graët et la cause LGBT. Et bien sûr… son FC Merris natal. Jean Butez (Antwerp) passe " Sur Le Gril ".

Plein soleil, mercredi midi, sur le Bosuil : pendant que le trio Toby Alderweireld-Vincent Janssen-Ritchie De Laet prend la pose-vidéo pour un shooting du club, Jean Butez se présente en t-shirt blanc pour l’entretien. 45 minutes, montre en main.

" Je dois passer une radio de contrôle, j’ai des vis dans le poignet d’une ancienne opération " glisse le gardien français du Great Old. " Après, je file chez l’ophtalmo… puis à Ostende pour la soirée car on a congé demain. En play-offs, le timing est serré et on profite pour respirer en famille quand c’est possible… "