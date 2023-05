Jean Butez (Antwerp) réalise sa 20e clean sheet en championnat : "On arrive à être très solide collectivement"

L'Antwerp a battu l'Union-Saint-Gilloise (0-2) mercredi soir dans le cadre de la première journée des Champions play-offs (PO1) au stade Marien.

"Notre performance a été presque parfaite. Il manque juste le troisième but pour que la soirée soit encore plus belle. Mener 2-0 à la pause ici, c'est le scénario idéal. Comme toujours, on arrive à être très solide collectivement et on garde le zéro une fois de plus. C'est une sacrée victoire, on fait une superbe opération au classement. C'est déjà la vingtième clean sheet en championnat cette saison, la 27e avec les compétitions européennes et la Coupe de Belgique. On est sur une très bonne série, continuons-la...", a résumé Jean Butez, le gardien des Anversois, au micro de la Pro League après la rencontre.

Trois jours après avoir remporté la Coupe de Belgique face à Malines, l'Antwerp (39 points) s'est idéalement replacé avant d'affronter le Racing Genk (41) à domicile dimanche, dans un match capital pour le titre. L'Union, 38 unités, se déplacera au FC Bruges (30) samedi.