Jean Birnbaum au mouvement 'no kids' : "Un monde sans enfants est par essence un monde mort"

Le mouvement "no kids" regroupe ceux qui refusent de procréer pour des raisons écologiques. En cause : l’éco-anxiété empêchant de se projeter dans l’avenir, frein majeur à la procréation. Mais aussi le "coût écologique" d’un bébé (le changement de comportement le plus efficace pour réduire son empreinte carbone et lutter contre le réchauffement climatique serait – selon des chercheurs de l’université de Lund et de l’université de la Colombie-Britannique – de faire moins d’enfants, ndlr). Il s’agit aussi de ne pas ajouter à l’accroissement de la démographie dans un monde où celle-ci explose. Les chiffres sont éloquents : la population mondiale a plus que triplé entre 1950 et 2020. D’ici 2050, d’après les scientifiques, nous serons environ 9,7 milliards à cohabiter sur cette planète. Or, les ressources indispensables pour la survie de l’Homme, en premier lieu l’air et l’eau, sont menacées par nos modes de vies occidentaux.

Dans le discours des "no kids", Jean Birnbaum souligne un changement de paradigme concernant le rapport à la naissance. Autrefois, un des arguments de ceux qui ne voulaient pas procréer était que le monde est trop brutal pour y mettre au monde des enfants. Aujourd’hui, d’aucuns disent que c’est la naissance d’enfants supplémentaires qui vient brutaliser le monde. C’est une des raisons qui fait que Jean Birnbaum qualifie ce mouvement de "phénomène inédit". "Il y a toujours eu mille raisons pour ne pas avoir d’enfants et ne pas vouloir d’enfants. Ce sont des raisons qui sont légitimes et propres à chacun. En revanche, ce qui est nouveau, c’est qu’auparavant le refus de procréer a rarement été une revendication. Or aujourd’hui, pour la première fois, d’aucuns font du refus de procréer une sorte de revendication collective, comme un idéal politique profane".

Un idéal que Jean Birnbaum ne partage pas, même s’il refuse de le condamner. Il interroge : "À quoi bon sauver un monde sans enfant ?" Monde qui, par essence, serait "mort". Pour Jean Birnbaum, les enfants sont vecteurs de vie, une vie qu’il faut insuffler dans notre monde à l’agonie. "Plus le monde est en danger, plus la fin du monde menace, plus c’est beau et fort d’en garantir la continuité et de mettre au monde les seuls êtres qui peuvent justement le réparer ou le sauver."