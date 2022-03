Jean-Baptiste Natali chez The Poet pour 5 soirées : et si on allait tester un étoilé sans payer le prix fort ?

Les repas gastronomiques font rêver et saliver mais, si on a bien envie de tester l’expérience d’un restaurant étoilé, on n’a pas toujours (voir presque jamais) envie de payer des centaines d’euros. Il existe plusieurs initiatives au fil de l’année pour permettre à (presque) tous de vivre une expérience gastronomique hors du commun. On pense au Festival TheFork par exemple.

Aujourd’hui, on vous parle d’une autre manière de pouvoir tester un repas de chef étoilé (français cette fois) sans dépasser les 100 euros pour le menu dégustation.

Après le chef étoilé Nicolas Isnard en décembre dernier, The Poet, le restaurant-bar de l’hôtel Renaissance (place du Luxembourg), a décidé de réitérer l’expérience. Cette fois, c’est au chef Natali, de l’Hostellerie La Montagne* (près de Troyes, France) qu’ils ont décidé de faire confiance. Du 8 au 12 mars, le chef français prendra les commandes des cuisines du restaurant pour vous faire goûter à la gastronomie étoilée française.