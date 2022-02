Jean Baptiste Guegan met le feu dans "les enfants de chœur" sur Vivacité

Jean Baptiste Guegan était l'invité des Enfants de chœur ce dimanche matin sur Vivacité, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a mis "le feu" !

C'est au Centre Culturel de Chapelle-lez-Herlaimont que l'équipe des Enfants de chœur s'est retrouvée devant un public déchaîné par le rock et l'humour de Jean Baptiste Guegan, invité survolté de ce nouvel épisode.

Autour de Michael Pachen : Tamara Payne et ses biesses questions, Christophe Bourdon et ses breaking news, Manon Lepomme et sa voiture , et Fabian Lecastel avec qui Jean Baptiste offrira "la voix de johnny" pour une prestation en duo qui marquera les mémoires.

Jouant le jeu avec humour et humilité, Jean Baptiste se prêtera à tous les jeux des chroniqueurs, allant même jusqu'à chanter du ... Eddy Mitchell !