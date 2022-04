Dans ce documentaire, le chanteur se confie avec émotion sur ses blessures, ses moments de doutes mais aussi sur les rencontres qui on fait basculer sa vie… Tous ceux qui l’ont connu dévoileront les coulisses de son incroyable histoire. Et vous allez découvrir que la vie de Jean-Baptiste se confond parfois de manière troublante avec celle de son idole, Johnny Hallyday. Ainsi, sa famille et ses plus proches amis vous dévoileront son enfance difficile et marquée par les drames et les coups durs, comme celle de Johnny. Ses plus proches collaborateurs vous raconteront ses débuts, en Bretagne. Nous vous dévoilerons les coulisses de ses rencontres avec les plus proches amis de Johnny Hallyday. Et vous découvrirez les coulisses de l’émission qui a changé sa vie : La France a un incroyable talent. De l’adolescent fan de Johnny, à la star qui marche aujourd’hui dans les pas de son idole… découvrez les secrets de l’incroyable destin de Jean-Baptiste Guégan.

Ne manquez pas le documentaire Jean-Baptiste Guégan : l’incroyable destin de l’homme à la voix de Johnny Halliday présenté par Joëlle Scoriels et Bruno Tummers ce mercredi 13 avril à 22h15 sur La Une et sur Auvio !

Ce programme est également disponible en version sous-titrée.