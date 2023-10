Jean-Baptiste Guégan, géopolitologue du sport : "La FIFA fait le jeu des régimes autoritaires là où elle devrait plutôt être un acteur de la promotion de la démocratie"

La Coupe du monde 2030 aura lieu dans six pays : l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay accueilleront trois des 104 rencontres du Mondial-2030 de football, tandis que les principaux pays hôtes sont le Maroc, l’Espagne et le Portugal. Une voie est aussi ouverte pour 2030 à l’Arabie saoudite ou la Chine

Jean-Baptiste Guégan, géopolitologue du sport, s’est confié au micro d’Erik Libois sur le futur des Coupes du monde et de la FIFA :

"Gianni Infatino arrive à satisfaire tout le monde et surtout ses intérêts. En choisissant le Maroc, l’Espagne et le Portugal, il est capable de parler à la fois à la Confédération africaine et à l’Europe. Mais aussi de fêter le centenaire de la Coupe du monde 2030 avec la Confédération sud-américaine. Ce qui ouvre la voie en 2034 à l’Arabie saoudite ou la Chine. Il met les intérêts du présent et du futur pour encore une fois augmenter les intérêts de la FIFA. Encore une fois, c’est habile. Pour 2034, il y a une véritable opportunité pour l’Arabie saoudite, mais il ne faut pas négliger un autre acteur que l’on n’a pas vu ces dernières années et qui va probablement revenir, c’est la Chine. Et ça veut dire beaucoup aussi du rapport de force sur la scène internationale. Parce que, dans les deux cas, ce sont des acteurs qui sont clivants, des acteurs qui sont proches. Et la FIFA, encore une fois, va probablement faire le jeu des régimes autoritaires là où elle devrait plutôt être un acteur de la promotion de la démocratie et des droits humains."

C’est donc un double discours d’Infantino ? Combien de temps est-ce que ce double discours va encore passer ?

"Alors le problème de ce double discours d’Infantino, c’est qu’aujourd’hui, ça correspond à la réalité du monde. Le monde se désoccidentalise. Aujourd’hui, on voit littéralement l’émergence de ce que l’on appelle le sud global. Alors, même si la notion n’est pas forcément très claire, ce qu’on voit, c’est que de plus en plus, les valeurs occidentales, la démocratie, le concept même de droits est remis en cause. Notamment par des régimes autoritaires qui sont capables de se faire entendre au sein des instances. Et aujourd’hui, la très grande difficulté, c’est que là où les instances sportives comme le CIO et la FIFA devraient être des acteurs du progrès, ils en sont réduits à être des acteurs de la diffusion d’idées qui vont à l’encontre même des principes de base du sport. C’est-à-dire le respect de l’autre et le respect des droits. Ce qu’on voit ici, c’est une véritable dérive."

Avec la Coupe du monde 2030, on atteint un sommet à la fois du point de vue écologique et environnemental. Ça va être très difficile à justifier.

Et qui peut contrecarrer ça ?

"Alors d’abord, les sociétés qui sponsorisent, qui financent et qui sont des partenaires sont très attentives à ça. Parce que le sport washing, c’est sympa cinq minutes, mais à un moment donné, ça laisse des traces. Ensuite, il y a les ONG qui ont fait un travail formidable, je pense notamment à Amnesty International, mais il n’est pas suffisant. Et puis après les diffuseurs. Imaginez par exemple une rédaction qui va devoir envoyer des journalistes au Maroc, en Espagne, au Portugal et pour trois matchs en Amérique du Sud. Les moyens ne sont pas les mêmes. Et puis, il y a une dernière classe de personnes, ce sont ceux qui regardent. Et on a vu en Europe, par exemple, une baisse des audiences sur la Coupe du monde au Qatar. Là, avec la Coupe du monde 2030, on atteint un sommet à la fois du point de vue écologique et environnemental. Ça va être très difficile à justifier. Et puis, du point de vue des horaires de diffusion et de la manifestation, c’est-à-dire pour une fois qu’on a une manifestation éclatée sur trois continents, ça va poser des problèmes."

Et à un moment donné, ça ne va pas se retourner contre eux. C’est bien ça le problème. C’est que, au contraire, ça va leur apporter plus de revenus.

Justement, vous pensez que les ONG, les contres pouvoirs démocratiques entre guillemets, dont vous parlez, vont finir par faire prendre conscience à la FIFA de certaines choses ? Ou bien, on est parti vers un cavalier seul permanent ?

"Alors si on est positif, on se dit qu’ils ont déjà le mérite d’exister et de se faire entendre. Et on a vu avec Qatar 2022 que cela avait eu un vrai impact sur le déroulement de la manifestation et sur l’image que le Qatar voulait donner de lui-même. Maintenant, si on est réaliste, on va se rendre compte que ça marche uniquement en Europe. Quand vous regardez les positions en Afrique et en Asie, a fortiori là où il y a des régimes autoritaires, ce discours ne prend pas. C’est un discours qui est souvent associé à une forme de pression ou de présence occidentale, un discours qui empêcherait finalement le développement. Et donc, dans ces cas-là, si on est très honnête, la FIFA choisit le camp des plus nombreux, au détriment finalement de son camp d’origine que sont l’Europe et ses valeurs, l’Occident et la démocratie. Et à un moment donné, ça ne va pas se retourner contre eux. C’est bien ça le problème. C’est que, au contraire, ça va leur apporter plus de revenus."

Mais ça veut dire qu’à terme, l’Europe démocratique aussi doit se remettre en question sur le fait qu’elle n’est plus centrale ?

"L’Europe doit prendre conscience d’une chose, c’est que la menace est là. C’est qu’aujourd’hui, si le football a encore sa centralité en Europe, c’est moins le cas. On l’a vu avec le Golfe Persique, le Qatar, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite notamment avec le match hier entre Newcastle et le PSG. Aujourd’hui, l’argent vient du Golfe. Ce qu’on voit aussi, c’est que le football n’a jamais été aussi politisé et ça se fait toujours en faveur des régimes autoritaires. Et à un moment donné, il va falloir que nos championnats, qui sont encore des championnats majeurs, imposent des règles. La Première Ligue bouge un peu, mais ça reste trop timide. Il y a la concurrence de la MLS aussi qui, elle, a des règles très strictes pour ce qui est de ses propriétaires et de leurs actions. À un moment donné, il va falloir que l’Europe réaffirme ses valeurs et en fasse véritablement un levier. L’UEFA commence à le faire très timidement. La FIFA, elle, préfère regarder ailleurs et notamment du côté des régimes autoritaires."

Je crains que 2034, 2038 et même 2042 ne soient peut-être les derniers moments de la Coupe du monde telle qu’on la connaît.

Pour 2030, c’est plié. Pour 2034, on a un peu l’impression aussi. Comment vous voyez la suite 2038, 2042 ?

"2038, 2042. Il a à peu près assuré que la Chine, à un moment donné, va y aller. Et si la Chine y va au regard de son marché, au regard des moyens politiques débloqués et au regard de ce que Xi Jinping et le Parti communiste chinois veulent faire, il y a fort à parier que le football sera un axe de développement. Le rugby aussi d’ailleurs. Après, on verra probablement d’autres acteurs que l’on n’attend pas. Je pense à l’Indonésie et à la Malaisie qui ont accueilli récemment une compétition de basket avec la Coupe du monde. L’Afrique aussi. Il est possible qu’on revoie, mais d’autres acteurs cette fois sur une co-organisation régionale. Et puis on aimerait revoir une vraie organisation d’une Coupe du monde en Amérique du Sud, avec tout ce que ça implique. Par exemple, le Chili ne fera pas partie de la fête pour 2030. C’est dommage. Et il y a un véritable engouement. Ça manque d’infrastructures, mais a priori, l’avenir, c’est ça. Il y a une dernière donne et elle est écologique et environnementale. On ne pourra pas durer au regard de changements climatiques avec les logiques actuelles. Et je crains que 2034, 2038 et même 2042 ne soient peut-être les derniers moments de la Coupe du monde telle qu’on la connaît. Ça ne sera plus possible de les jouer en été et vraisemblablement, ça coûtera encore plus et ça sera encore plus difficile à justifier."

Dernière question, si la FIFA ne sort pas de sa bulle environnementale politique autoritariste, à terme, est-ce que la puissance du football et de la FIFA sont menacées ?

"Sont-ils menacés ? Objectivement, non. Le football, ça reste le premier sport mondial. Maintenant, c’est vrai que, en termes de sponsoring, on a déjà vu une ouverture vers des sponsors qui sont issus de régimes autoritaires. Peut-être que c’est ce qui risque de se produire. On voit aussi la concurrence du basket qui là encore propose un autre modèle. On oublie aussi l’Esport qui gagne énormément de terrain. Donc à terme, la FIFA a peut-être intérêt à se réformer. Et puis, on n’est pas à l’abri non plus d’un conflit géopolitique majeur qui, là, obligerait chacun à choisir un camp. On l’a vu avec le conflit entre l’Ukraine et la Russie. Et dans ce cas présent, ce serait très problématique parce que le sport se retrouverait littéralement coincé entre deux feux et obliger de choisir un camp. Et en général, ce type de situation n’est jamais la meilleure."