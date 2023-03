Jean-Baptiste Guégan au Cirque Royal le 16 mars pour sa tournée "Johnny, Vous & Moi"

Jean-Baptiste Guégan était l’invité du 8/9 pour son concert Johnny, Vous & Moi le 16 mars à Bruxelles au Cirque Royal, et son nouvel album intitulé Toutes les larmes sèchent un jour.

Ça fait quelques années maintenant qu’on le connaît, surtout pour sa voix presque identique à celle de Johnny Hallyday. Jean-Baptiste Guégan ne cesse d’ailleurs de lui rendre hommage en continuant à faire revivre le taulier sur scène. C’est encore le cas lors de cette nouvelle tournée Johnny, Vous & Moi.

"J’ai 50% de mes chansons dans le spectacle et 50% de Johnny Hallyday, on a essayé de faire un panache de tout", dit-il. Ce lien avec Johnny lui tient à cœur, autant qu’au public qui le suit, et Jean-Baptiste Guégan n’a pas l’intention de s’en défaire.

"Je pense que le public attend qu’il y ait autant de Johnny Hallyday que de Jean-Baptiste Géguan dans le spectacle. Je pense que les gens viennent me voir pour ça", explique-t-il. "J’ai la chance d’avoir réuni les deux publics en même temps."

Si j’arrête du jour au lendemain de chanter du Johnny Hallyday, les gens ne vont pas comprendre.

En revanche dans son album sorti il y a quelques semaines, Toutes les larmes sèchent un jour, on ne trouve que des titres inédits. Même si comme pour ses précédents albums, il a notamment travaillé avec quelqu’un qui connaissait bien Johnny : son ancien parolier attitré Michel Mallory, avec qui l’alchimie fonctionne parfaitement.

Pour voir Jean-Baptiste Géguan en concert, rendez-vous le 16 mars au Cirque Royal de Bruxelles.