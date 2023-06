"Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part": le best-seller d’Anna Gavalda réinventé par Arnaud Viard et Jean-Paul Rouve

Loin de leurs rôles de comiques habituels, Jean-Paul Rouve et Benoît Poelvoorde forment un superbe duo. "Quand je serai petit" touche par la justesse de ses dialogues portés par une pléiade d'acteurs tels que Miou-Miou et Claude Brasseur, mais aussi par un sentiment de nostalgie. Un second long-métrage de Jean-Paul Rouve à ne pas manquer le vendredi 5 juin à 21h05 sur La Trois.