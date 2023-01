"Je vis un rêve éveillé" : vingt ans après Andy Roddick, le tennis américain se remet à frissonner

Mais aux Etats-Unis encore plus qu’ailleurs, tout peut parfois aller tellement vite. Et comme de coutume, après l’averse, le retour du beau temps. Comprenez un tennis américain subitement plus homogène que jamais avec une ribambelle de jeunes qui émergent tournoi après tournoi. Figure de proue du navire US, Taylor Fritz boucle l’année 2022 dans le Top 10. Longtemps resté une grenade prête à dégoupiller, Frances Tiafoe justifie lui enfin son potentiel en atteignant les demi-finales du dernier US Open. Derrière, les Sebastian Korda, Tommy Paul, Jenson Brooksby, Reilly Opelka ou Maxime Cressy deviennent des membres respectés du Top 50 ATP. En tout, ils sont 9 à truster le Top 50, 13 si l'on étend au Top 100.

Quelques mois seulement après avoir touché le fond, le tennis américain se remet donc à frissonner. Et cet Open d'Australie ne confirme finalement qu'une tendance amorcée il y a quelques mois : le danger peut désormais venir de partout avec les joueurs américains.

La preuve, à Melbourne, ils sont trois joueurs U.S en quarts de finale. Et sûrement pas les plus connus ni les plus attendus : Sebastian Korda, 29e mondial, accompagné de Tommy Paul (35e) et de l'intrigant novice Ben Shelton, encore hors du Top 500(!) il y a un an. Trois Américains en quarts d'un Majeur, du jamais vu depuis 2005. Trois Américains en quarts à Melbourne, du jamais vu depuis 2000. La fin d'une parenthèse cauchemardesque pour le tennis américain ? Possible.